A Faculdade de Tecnologia de Bauru (Fatec), do Centro Paula Souza, iniciou na última segunda-feira (23) o "Ato Solidário" para doação de sangue no Hemonúcleo do Hospital de Base. A ação vai até o dia 27, sexta-feira, e tem como objetivo reforçar o estoque de sangue do hemonúcleo, além de promover a conscientização sobre a importância de ser um doador.

Alunos do curso de Gestão Hospitalar estiveram hoje no Hemonúcleo para doação. Segundo Valéria Coltri, assistente social do Hemonúcleo do Hospital de Base, ações como a da Fatec contribuem para conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária.

Para doar, é preciso ter entre 18 e 69 anos, estar bem alimentado, sentir-se bem e pesar acima de 50 kg. Também é necessário observar algumas restrições: quem teve Covid-19 deve doar somente após 30 dias; quem tomou a vacina Coronavac deve aguardar 48 horas para a doação; e, no caso de outras vacinas, o prazo é de sete dias.