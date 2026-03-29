A Emdurb informa que, a partir desta segunda-feira (30), dois setores da coleta de lixo orgânico que hoje são realizados no período noturno passarão a ter o lixo coletado no período da manhã, a partir das 6h. De acordo com a empresa, a mudança faz parte de uma adequação no setor de coleta orgânica visando à uma melhoria na distribuição dos setores entre o turno matutino e noturno.

O setor N20 (noite 20), que hoje tem o lixo coletado às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18h, passará a ser coletado pela manhã, a partir das 6h. Esse setor corresponde a uma parte do Jardim Pagani, parte da Vila São Paulo e Pacaembu.

O setor N11 (noite 11), que hoje tem o lixo coletado às terças, quintas e sábados, a partir das 18h, passará a ser coletado pela manhã, a partir das 6h. Esse setor corresponde aos bairros Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz e Granja Cecília.