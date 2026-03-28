Jaú - Um homem de 32 anos morreu após ser alvo de facadas, na madrugada deste sábado (28), durante uma briga em uma rua no Jardim Olaria, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, por razões a serem esclarecidas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outros dois homens, por volta das 2h30, e, durante a briga, recebeu quatro facadas nas costas.

A reportagem apurou que, após os golpes, o homem teria embarcado em sua motocicleta na tentativa de buscar ajuda em uma unidade de saúde do distrito, mas acabou perdendo os sentidos no caminho.