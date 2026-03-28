O delegado seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, ministrou na noite desta sexta-feira (27) palestra na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Conchas para falar sobre bem-estar animal e crueldade contra os animais. O evento foi beneficente e arrecadou ração para ações de apoio à causa animal na cidade.

A palestra foi promovida pela Comissão de Proteção, Defesa e Preservação dos Animais da OAB Conchas. "Agradecemos pela disponibilidade, pelos valiosos ensinamentos compartilhados e pela relevante contribuição à conscientização sobre a causa animal", postou o órgão em sua página no Instagram.

"Estendemos nosso agradecimento a todos os presentes, em especial aos representantes da Polícia Militar e aos vereadores de nossa cidade, cuja participação enriqueceu ainda mais o encontro. Momentos como este fortalecem o compromisso coletivo com a proteção e o respeito aos animais", completou a Comissão.