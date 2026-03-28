Lins - Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), em conjunto com Guarda Civil Municipal (GCM), e com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (27), um homem de 52 anos pelos crimes de posse e porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão decorreu de investigação iniciada pela DIG após recebimento de imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Lins em que o investigado aparecia portando e exibindo uma arma de fogo dentro de um estabelecimento de saúde do município.

De posse dessas informações, e a partir do trabalho da equipe de investigação da unidade, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para a residência do suspeito.