Lins - Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), em conjunto com Guarda Civil Municipal (GCM), e com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (27), um homem de 52 anos pelos crimes de posse e porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão decorreu de investigação iniciada pela DIG após recebimento de imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Lins em que o investigado aparecia portando e exibindo uma arma de fogo dentro de um estabelecimento de saúde do município.
De posse dessas informações, e a partir do trabalho da equipe de investigação da unidade, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para a residência do suspeito.
Nesta sexta-feira, guardas civis municipais abordaram o veículo que ele costuma dirigir, que tinha na direção um amigo do investigado. Durante a revista, foram encontradas munições e um carregador.
O motorista declarou que havia acabado de pegar o veículo e que desconhecia a existência dos objetos que estavam debaixo do banco.
As equipes da GCM e da Polícia Civil foram, então, até o local em que estava o investigado, na rua Rangel Pestana, onde ele foi flagrado com uma pistola.
Na sequência, os policiais foram até a residência do homem, onde encontraram quatro armas devidamente registradas, além de um revólver registrado em nome de um terceiro e grande quantidade de munições.
Segundo a Polícia Civil, o investigado, embora possua registro da arma de fogo encontrada inicialmente com ele, não poderia estar com ela fora de sua residência, razão pela qual foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
Com relação ao revólver encontrado em sua casa que não estava registrado em seu nome, ele foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo no interior da residência. O investigado permaneceu à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.