A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou 4.825 doses da vacina da Influenza e 464 doses das demais vacinas do Calendário Nacional de Imunizações, totalizando 5.289 doses aplicadas no "Dia D" de vacinação que aconteceu neste sábado (28) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai, CRMI e CTA.

A vacina da Influenza segue disponível para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos.

O imunizante está disponível de segunda a sexta-feira em todas as UBSs, USFs, Promai e CRMI. Nas USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, a aplicação é realizada de segunda a sexta-feira até as 21h. A vacinação é feita sem agendamento, mediante apresentação do RG ou documento com foto, e se possível, da carteira de vacinação e cartão do SUS.