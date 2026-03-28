A 2ª edição da Corrida ‘Mulheres em Movimento’ vai encerrar o Mês da Mulher em Bauru com muita prática esportiva, serviços, lazer e diversão, neste domingo (29), a partir das 6h, no Boulevard Shopping. A largada será às 7h. A realização é da Prefeitura de Bauru, em parceria com o Boulevard Shopping. As inscrições já foram encerradas.

As mulheres inscritas devem retirar o kit da corrida neste sábado (28), das 12h às 20h, na loja Centauro, no piso L3 do Boulevard Shopping. A retirada do kit será feita mediante a apresentação do documento oficial com foto - RG ou CNH, e comprovante de inscrição. É obrigatório a doação de, no mínimo, três itens de higiene pessoal diferentes ou dois itens de higiene pessoal diferentes, mais um livro.

As doações serão destinadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A sugestão é de doação de itens como sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, pasta de dente, desodorante, hidratante corporal, escova de cabelo, esponja de banho, absorvente, colônia ou perfume corporal.