A 2ª edição da Corrida ‘Mulheres em Movimento’ vai encerrar o Mês da Mulher em Bauru com muita prática esportiva, serviços, lazer e diversão, neste domingo (29), a partir das 6h, no Boulevard Shopping. A largada será às 7h. A realização é da Prefeitura de Bauru, em parceria com o Boulevard Shopping. As inscrições já foram encerradas.
As mulheres inscritas devem retirar o kit da corrida neste sábado (28), das 12h às 20h, na loja Centauro, no piso L3 do Boulevard Shopping. A retirada do kit será feita mediante a apresentação do documento oficial com foto - RG ou CNH, e comprovante de inscrição. É obrigatório a doação de, no mínimo, três itens de higiene pessoal diferentes ou dois itens de higiene pessoal diferentes, mais um livro.
As doações serão destinadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A sugestão é de doação de itens como sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, pasta de dente, desodorante, hidratante corporal, escova de cabelo, esponja de banho, absorvente, colônia ou perfume corporal.
Diversos serviços gratuitos serão oferecidos à população durante e após a corrida, tanto para as inscritas quanto para os demais interessados. Entre os serviços, tranças, design de sobrancelhas, doação de mudas, troca de livros e apresentações culturais. O evento conta com o apoio da Ekkos Eventos Esportivos e das empresas Paschoalotto, Academia Force One, Cartão de Todos, Amor Saúde, Me.linda e Centauro.
Interdições
A Emdurb informa que para a realização da corrida, serão interditados os cruzamentos da rua Marcondes Salgado com as ruas Tamoios, Luis Bagnol, Caiapós, Tupiniquins e Alice Vieira Ranieri, e os cruzamentos da rua Conde Francisco Matarazzo com as ruas Guarani e Tupinambá. As interdições serão a partir das 4h, com a liberação das vias após o encerramento do evento.