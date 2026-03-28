A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, publicou no Diário Oficial deste sábado (28) a abertura das licitações para perfuração de mais dois poços do Complexo de Poços de Val de Palmas, dentro do Programa "Água de Todos", realizado pela prefeitura e pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) como parte de um pacote de investimentos em abastecimento de água.

Os editais poderão ser acessados na página de licitações da Prefeitura de Bauru a partir desta segunda-feira (30), quando será aberto o prazo para apresentação de propostas, que segue até o dia 15 de abril.

Os dois poços fazem parte do Complexo de Poços de Val de Palmas, que contará com quatro unidades. Os outros dois poços também já estão sendo preparados. Um está sendo perfurado desde o ano passado, como contrapartida de empreendimento privado, e o outro foi licitado pelo DAE e terá o início das obras nos próximos dias.