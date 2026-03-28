A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, publicou no Diário Oficial deste sábado (28) a abertura das licitações para perfuração de mais dois poços do Complexo de Poços de Val de Palmas, dentro do Programa "Água de Todos", realizado pela prefeitura e pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) como parte de um pacote de investimentos em abastecimento de água.
Os editais poderão ser acessados na página de licitações da Prefeitura de Bauru a partir desta segunda-feira (30), quando será aberto o prazo para apresentação de propostas, que segue até o dia 15 de abril.
Os dois poços fazem parte do Complexo de Poços de Val de Palmas, que contará com quatro unidades. Os outros dois poços também já estão sendo preparados. Um está sendo perfurado desde o ano passado, como contrapartida de empreendimento privado, e o outro foi licitado pelo DAE e terá o início das obras nos próximos dias.
Além dos poços, o Programa 'Água de Todos' conta ainda com a construção de 14 quilômetros de adutoras. As obras da principal adutora, de 5,5 quilômetros, que levará a água produzida no Complexo de Poços de Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso, já começaram.
Os novos poços permitirão o abastecimento de toda a região da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Vila Industrial, entre outros. O investimento reduzirá a dependência do Rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo Rio Batalha.
Três reservatórios também serão construídos na região do Complexo de Poços do Val de Palmas para reservar a água captada, antes de ser enviada pela nova adutora ao reservatório do Alto Paraíso.
Os recursos para a perfuração dos dois novos poços e da adutora estão dentro de um investimento de R$ 40.000.000,00 viabilizado por financiamento do município com a Caixa para as obras de abastecimento, que contam ainda com recursos próprios da autarquia, que também está investindo no aumento da capacidade da represa de captação do Rio Batalha, com a contratação de serviço de desassoreamento e novos equipamentos para a limpeza e manutenção permanente.