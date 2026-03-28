Dois Córregos - Dois homens trocaram agressões, no início da tarde deste sábado (28), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), após desentendimento envolvendo a transferência de um veículo. Um deles foi atingido com golpes de marreta e precisou de atendimento médico. O segundo, ferido com uma facada no braço, perdeu muito sangue, não resistiu e morreu no local.
O fato ocorreu por volta das 12h30, na rua Lúcio Damiano Mangerona, no Jardim Panorama. De acordo com a Polícia Militar (PM), por conta da demora na transferência de um veículo negociado entre os envolvidos, eles acabaram discutindo. Durante a briga, um deles, J.C.S., 55 anos, recebeu golpes de marreta na cabeça. O outro, J.A.F.S., 41 anos, foi atingido no braço com uma faca.
O primeiro foi socorrido e conduzido à Santa Casa da cidade, onde recebeu atendimento. Já o segundo não resistiu e morreu no local. A reportagem apurou que ele teve uma artéria atingida e perdeu muito sangue. O autor da facada foi autuado em flagrante por homicídio e, após exames na Santa Casa de Jaú, ficou à disposição da Justiça no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.