29 de março de 2026
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SEM PERDER SETS

Somos Vôlei Bauru estreia com vitórias em liga da melhor idade

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Elenco do Somos Vôlei Bauru que jogou neste sábado em casa
Elenco do Somos Vôlei Bauru que jogou neste sábado em casa

Sem perder sets, as jogadoras do Somos Vôlei Bauru tiveram estreia vitoriosa pela Liga de Bauru de 2026 neste sábado (28). Os jogos ocorreram no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial). A entrada foi gratuita. Com a formação 58+, o time do técnico Carlos Lenta superou Atiba, Piratininga e Duartina por 2 a 0 (parciais de 15x07/15x03, 16x14/15x06 e 15x03x15x01), respectivamente.

O próximo desafio será em 18 de abril, no mesmo local, na segunda etapa de outra competição: a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Na primeira, em 28 de fevereiro, a equipe venceu as três partidas que disputou.

Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o Somos Vôlei Bauru também oferece escolinha gratuita e tem patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Mais informações: (14) 99145-0691.

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