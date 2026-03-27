27 de março de 2026
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Carro parado irregularmente “entrega” tráfico à PM de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido pela PM
Material apreendido pela PM

Um carro estacionado de forma irregular fez com que uma equipe do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru abordasse seus dois ocupantes e descobrisse que eles estavam traficando drogas na Vila Independência, nesta quinta-feira (26).

Segundo a PM, os suspeitos estavam com o motor ligado e observavam um terreno baldio conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura, fizeram a manobra com o carro e tentaram deixar o local, mas foram rapidamente abordados pelos policiais.

Durante a vistoria no veículo, foi localizado, sob o banco do motorista, um saco plástico contendo drogas. No terreno também havia mais entorpecentes. A apreensão total atribuída a eles foi de 483 pinos de cocaína, 177 porções de maconha, além de 134 tubos com maconha do tipo dry, forma mais potente do entorpecente, e 40 unidades de haxixe. Com os indivíduos, também foram encontrados R$ 1.460,00 em dinheiro, em notas diversas, possivelmente provenientes do tráfico, segundo a PM. Ambos foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.

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