Um carro estacionado de forma irregular fez com que uma equipe do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru abordasse seus dois ocupantes e descobrisse que eles estavam traficando drogas na Vila Independência, nesta quinta-feira (26).

Segundo a PM, os suspeitos estavam com o motor ligado e observavam um terreno baldio conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura, fizeram a manobra com o carro e tentaram deixar o local, mas foram rapidamente abordados pelos policiais.

Durante a vistoria no veículo, foi localizado, sob o banco do motorista, um saco plástico contendo drogas. No terreno também havia mais entorpecentes. A apreensão total atribuída a eles foi de 483 pinos de cocaína, 177 porções de maconha, além de 134 tubos com maconha do tipo dry, forma mais potente do entorpecente, e 40 unidades de haxixe. Com os indivíduos, também foram encontrados R$ 1.460,00 em dinheiro, em notas diversas, possivelmente provenientes do tráfico, segundo a PM. Ambos foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.