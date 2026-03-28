A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou nesta sexta-feira (27) o atendimento com motolâncias no município, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências de urgência e emergência no período diurno.

O serviço conta com quatro motolâncias, sendo duas em operação por dia, que atuam como unidades de intervenção rápida, permitindo chegar ao local das ocorrências com maior agilidade, especialmente em situações de trânsito intenso ou locais de difícil acesso. A estratégia possibilita que o primeiro atendimento seja iniciado antes da chegada das ambulâncias.

As motolâncias são operadas por técnicos de enfermagem capacitados, com treinamento específico para condução de veículos de emergência e atendimento pré-hospitalar. As equipes estão organizadas em plantões pares e ímpares, garantindo a continuidade do serviço.