Pederneiras - Um homem de 45 anos foi encontrado morto em uma casa no Parque Paulista, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), na madrugada deste sábado (28). De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, apresentava lesões na cabeça, o que levanta a suspeita de homicídio.

O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e a Polícia Civil de Pederneiras irá investigar as circunstância da morte. Pessoas que estavam na casa no momento da morte devem ser ouvidas durante o inquérito. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.