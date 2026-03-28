28 de março de 2026
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SUSPEITA DE CRIME

Homem é encontrado morto em Pederneiras com lesões


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Um homem, com cerca de 45 anos, foi encontrado morto em uma casa do Parque Paulista, em Pederneiras (33 quilômetros de Bauru), na madrugada deste sábado (28). De acordo com a Polícia Militar, o corpo, que foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, apresentava lesões, o que levanta suspeitas de homicídio.

O caso será registrado no plantão da Poícia Civil de Bauru, que investiga as circunstância da morte. Pessoas que estavam na casa no momento da morte estão sendo ouvidas pela polícia.

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