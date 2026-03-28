Ratinho abandonou o barco. Anunciou não ser mais o candidato da "esquerda democrática", aquele que iria militarizar escolas e indultar os golpistas, e por primeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se esse programa é de "esquerda", podemos pôr fé nos ovos do coelhinho.

A notícia frustrou os que esperavam uma "terceira via" para livrá-los de votar no menos pior. O país segue com uma política polarizada e sem resolver os problemas educacionais, de saúde e econômicos que todos prometem cuidar. Para quem pensa "chega de Lula", e acha que Bolsonaro só quer manter no poder o clã familiar, a terceira opção virou "decepção".

Ratinho Junior vinha caindo nas pesquisas de intenção de votos, de 12% para 7% nos últimos três meses. Também ameaçava atrapalhar Flávio Bolsonaro na obtenção de votos no Paraná. O filho do apresentador Ratinho é um ótimo cabo eleitoral, ao deter 80% de aprovação dos seus conterrâneos como governador. Se candidato à Presidência, no seu Estado não sobrariam votos para o filho do Jair.