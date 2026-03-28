Quando alguém escrever a história da música pop dos últimos 50 anos, um lugar de destaque precisará ser guardado para um carioca nascido há 77 anos em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, chamado Paulinho da Costa. Para muitos, um dos maiores percussionistas da história.

O currículo é inigualável. Desde 1972, quando se mudou para Los Angeles para integrar a banda do então fenômeno pop Sergio Mendes, ele tocou em quase 7.000 músicas de mais de 900 artistas. E que artistas - de Michael Jackson a Burt Bacharach, de Madonna a Earth, Wind & Fire, de Elton John a Herb Albert, os nomes mais importantes da música pop usaram o talento de Da Costa para abrilhantar suas canções.

Paulinho da Costa participou de gravações históricas como os discos "Off the Wall" e "Thriller", de Michael Jackson, "Purple Rain", de Prince, tocou em hits como "All Night Long", de Lionel Ritchie, "La Isla Bonita", de Madonna - a cantora gostou tanto dele que o incluiu até no videoclipe da música, já na primeira cena.