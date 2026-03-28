Quando alguém escrever a história da música pop dos últimos 50 anos, um lugar de destaque precisará ser guardado para um carioca nascido há 77 anos em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, chamado Paulinho da Costa. Para muitos, um dos maiores percussionistas da história.
O currículo é inigualável. Desde 1972, quando se mudou para Los Angeles para integrar a banda do então fenômeno pop Sergio Mendes, ele tocou em quase 7.000 músicas de mais de 900 artistas. E que artistas - de Michael Jackson a Burt Bacharach, de Madonna a Earth, Wind & Fire, de Elton John a Herb Albert, os nomes mais importantes da música pop usaram o talento de Da Costa para abrilhantar suas canções.
Paulinho da Costa participou de gravações históricas como os discos "Off the Wall" e "Thriller", de Michael Jackson, "Purple Rain", de Prince, tocou em hits como "All Night Long", de Lionel Ritchie, "La Isla Bonita", de Madonna - a cantora gostou tanto dele que o incluiu até no videoclipe da música, já na primeira cena.
Além de sucessos de Chaka Khan, Celine Dion, Barry White, B.B. King, Aretha Franklin, Ray Charles e Tracy Chapman. Esteve presente também na gravação da icônica canção "We Are the World", produzida pelo parceiro de tantos anos, Quincy Jones. Essa longeva e brilhante trajetória é contada no documentário "The Groove Under the Groove", dirigido por Oscar Rodrigues Alves e disponível na Netflix.
A lista de entrevistados dá uma ideia da importância do músico brasileiro: Quincy Jones, Lalo Schifrin, Herb Alpert, George Benson, will.i.am. -do Black Eyed Peas -, Verdine White - do Earth, Wind & Fire -, o produtor Humberto Gatica, Bill Withers e muitos outros fazem fila para elogiar Da Costa e seu talento. Grandes nomes da música brasileira, como Roberto Carlos, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, também dão depoimentos emocionados.
Nas últimas cinco décadas, Paulinho da Costa excursionou por todo o mundo fazendo shows com grandes nomes do pop, rock e jazz, mas é conhecido mesmo pelo trabalho em estúdio, e por isso são raras as imagens do músico durante sessões de gravação.
Uma das sequências mais impactantes do filme é uma cena em que Da Costa deixa George Benson perplexo durante a gravação do sucesso "Give Me the Night". "Paulinho tinha vários instrumentos no chão, e ele ficava pegando os instrumentos e tocando um depois do outro, com uma velocidade impressionante. Eu só conseguia sorrir e admirá-lo", diz Benson, no filme.