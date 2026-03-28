Uma colisão frontal entre dois carros matou quatro pessoas e deixou uma gravemente ferida na manhã deste sábado (28), em um trecho de faixa dupla da vicinal Olavo Fornazari, que liga a cidade de Avanhandava (145 quilômetros de Bauru) à rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Um Vectra seguia no sentido para a Marechal Rondon e um Onix trafegava no sentido Marechal Rondon para Avanhandava, quando, por motivos a serem investigados pela perícia da Polícia Científica, bateram de frente.

Duas vítimas fatais, um casal, é da cidade de Avanhandava. As outras duas vítimas fatais são de Penápolis. Um outro ocupante de um dos carros foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Penápolis.