28 de março de 2026
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VICINAL

Carros batem de frente e deixam 4 mortos em Avanhandava


| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Carros bateram de frente em trecho de pista dupla
Carros bateram de frente em trecho de pista dupla

Uma colisão frontal entre dois carros matou quatro pessoas e deixou uma gravemente ferida na manhã deste sábado (28), em um trecho de faixa dupla da vicinal Olavo Fornazari, que liga a cidade de Avanhandava (145 quilômetros de Bauru) à rodovia Marechal Rondon (SP-300). 

Um Vectra seguia no sentido para a Marechal Rondon e um Onix trafegava no sentido Marechal Rondon para Avanhandava, quando, por motivos a serem investigados pela perícia da Polícia Científica, bateram de frente.

Duas vítimas fatais, um casal, é da cidade de Avanhandava. As outras duas vítimas fatais são de Penápolis. Um outro ocupante de um dos carros foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Penápolis. 

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