Em 28 de março de 1928, um grupo de empresários visionários, como Francisco Matarazzo, Roberto Simonsen, Jorge Street, Horácio Lafer e José Ermírio de Moraes, fundou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), que representou um ponto de inflexão decisivo na história do setor. Pela primeira vez no País, a atividade organizava-se institucionalmente para defender seus interesses, produzir conhecimento e influenciar os rumos do desenvolvimento.

A criação da entidade ocorreu num momento em que a indústria começava a ganhar fôlego. As dificuldades de importação provocadas pela Primeira Guerra Mundial haviam aberto espaço para a produção local. Em pouco mais de uma década, o número de estabelecimentos industriais em São Paulo saltou de 314, em 1907, para 4.458 em 1920. O Ciesp teve papel relevante nesse processo, inovando no sentido de organizar um setor econômico para reivindicar, gerar informação e formar opinião.

Atuando com eficácia e firmeza, a entidade ajudou a indústria paulista e brasileira a navegar nos mares revoltos da crise de 1929, da Revolução de 32 e da Segunda Guerra Mundial, assim como em episódios mais recentes, como a quebra do subprime dos Estados Unidos, em 2008, as crises políticas intermitentes de nosso país, a pandemia e os desafios do clima, da transição energética e do boom tecnológico. Muito mais do que testemunha, tem sido protagonista da História em sua jornada de quase um século, ajudando a escrever o relevante capítulo referente ao fomento da indústria nacional.