A Unimed Bauru alerta os beneficiários que estão circulando e-mails falsos de cobrança em nome da cooperativa. A orientação é para que os clientes redobrem a atenção e evitem clicar em links ou abrir anexos de mensagens suspeitas.

De acordo com o diretor administrativo, Gregório de Lima de Souza, todas as comunicações oficiais são enviadas com a identificação Unimed Bauru, contendo os dados institucionais e telefone com DDD (14). “Inclusive, é importante observar o endereço de e-mail que está enviando a mensagem. Os comunicados oficiais e verdadeiros da Unimed Bauru chegam através de endereços da cooperativa, identificados pelo domínio @unimedbauru.com.br”, salienta.

Mensagens que não apresentem essas informações devem ser desconsideradas. Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato com o departamento financeiro pelo telefone (14) 3235-3313 ou com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo número (14) 3235-3322.