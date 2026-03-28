A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realizou nesta sexta-feira (27) a 9ª edição do ‘Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras’, com o tradicional mutirão de empregos. Mas de 4.500 pessoas estiveram no evento, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Foram disponibilizadas mais de 2.800 vagas de emprego por 40 empresas de Bauru e região.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas foram para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

As empresas foram as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também foram disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.