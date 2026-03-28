A primeira praça de Bauru, e a mais famosa, teve vários nomes: Largo da Matriz, Paço Municipal, Jardim Público, Praça Régis Bitecourt, e finalmente Praça Rui Barbosa. Sua história começa no final do século 19. Na época, Bauru era patrimônio de Espirito Santo de Fortaleza e o local era um terreno vazio, uma espécie de areal. O primeiro cruzeiro, em cedro, foi construído em 1886, onde se encontra atualmente o Coreto.

No ano de 1893, Veríssimo Antônio Pereira e sua mulher doaram as terras da Fazenda Grande, área onde hoje está localizada a praça. No ano seguinte, Faustino e Joaquim Pedro da Silva, José Alves de Lima e Joaquim Fidelis da Motta, em mutirão, constroem de taipa sustentada por quatro vigas de aroeira a primeira capela, entre a atual porta principal da Catedral e o coreto. Em 1897 é criada a paróquia do Divino Espírito Santo.

Na época a praça já era o centro das atividades do recém-criado município e ida da Prefeitura e da Câmara Municipal para a rua Primeiro de Agosto, em frente à praça em 1908, uma de cada lado do Automóvel Club, aumentou o movimento de pessoas pelo local. Apenas em 1912 é que se inicia a construção do Jardim Público com projeto do projetista paulistano Heitor de Andrada Campos, no estilo do paisagismo romântico e apresenta grande semelhança com a Praça da República, na capital paulista, com lago, caminhos curvos, pontes com corrimão que imitavam troncos de árvores e vegetação exótica, o coreto e as luminárias de ferro. Os caminhos eram pavimentados antes mesmos das ruas receberam a pavimentação.