A Prefeitura de Bauru tem apenas 212 processos instaurados na lista sujeita a penalidades com base na aplicação das regras de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) para combater especulação imobiliária ou exigir que lotes tenham uso. Ainda assim, somente 30 casos estão em uma das fases concretas de aumento de algum percentual no valor final do imposto anual cobrado o IPTU Progressivo. Todos da lista são lotes vazios. Não há 1 processo sequer de sanção imposta contra edificação mantida fechada ou inacabada em Bauru. A informação é da Secretaria de Aprovação de Projetos.

E a situação é a mesma há vários governos. A lista vigente para possível penalidade - que tem somente lotes sem uso - é a mesma desde 2008, ano da última revisão da lei do Plano Diretor (PD) - governo Tuga Angerami. De lá para cá, a cidade assiste ao esvaziamento das ocupações em inúmeros bairros, incluindo a deterioração do Centro, e o aumento exponencial de lotes vazios - assim como de portas fechadas de casas e lojas.

Conforne o próprio estudo da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) - contratado pela administração para embasar a revisão em curso das leis urbanísticas - o estoque de àreas disponíveis é tão abundante em Bauru que a orientação é para não abrir o perímetro. São estimados ao menos 45 mil lotes vazios urbanos. Mas o projeto do PD amplia o território em 55 milhões de metros quadrados, sendo 37 milhões de m2 na Àrea de Proteção Ambiental (APA) do rio Batalha.