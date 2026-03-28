Outra pessoa que conviveu com Dona Lindinha é o professor Jair Sanches Gimenez, ex-secretário de Educação. "Na despedida da Dona Lindinha, ficou muito forte a emoção de todos nós que estávamos presentes. Conheci e trabalhei com ela lá atrás, em 1965, quando nós ainda fazíamos os bazares da Pechincha, porque era a única renda, a única forma de recolher algum recurso para atendimento aos necessitados da cidade. E nos marcou muito, porque o que ela ensinou não foi falando, foi fazendo, porque ela sempre fez em primeiro lugar aquilo que faria, que desejava que acontecesse, ela estava sempre à frente de todas as suas atividades. Por isso, ela marcou a todos nós. E esse foi o legado que a Dona Lindinha deixou para todos nós, para sua família, para todos nós amigos, conhecidos, parentes. Mesmo quem estava muito distante dela há muito tempo, sempre tinha e sempre recebia um sinal de que ela estava bem e que mandava sempre um abraço. Por isso, ela vai ficar na história de Bauru e na história de tanta gente com quem trabalhou. A nossa homenagem a ela. Enquanto no céu cantam por estarem recebendo a Dona Lindinha, aqui na terra nós sentimos saudade, e quanto mais passar esse dia 24 de março, mais saudade nós vamos sentir. Que ela esteja bem".

A amiga Heloísa Kawaguti se refere carinhosamente a Dona Lindinha como a eterna primeira-dama de Bauru, por sua vida de doação, gentileza e amor.

LEGADO PARA GERAÇÕES