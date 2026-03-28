A terceira parcial é novamente equilibrada, mas o Sesi Bauru é mais agressivo nos saques e pontua no fundamento para tomar a liderança, abrindo 14 a 12 no erro de ataque adversário. O time de São José dos Campos aumenta a quantidade de erros e o Sesi Bauru se aproveita, aumentando em 18 a 14 no ace de Éder e forçando a segunda parada do Viapol Vôlei São José. O Sesi Bauru aumenta a pressão nos saques e chega em 22 a 16, mas vê o visitante crescer nos contra-ataques, conectando quatro pontos em sequência no 22 a 20. O Sesi Bauru recupera a virada de bola com Vaccari e, no bloqueio de Luiz Andrada, fecha no 25 a 21.

Precisando vencer para seguir vivo, o Viapol Vôlei São José abre o quarto set na vantagem, pontuando em contra-ataques e com o Sesi Bauru tendo dificuldade na sequência de saques, parando no 6 a 9. Com a parada, o time da casa cresce nos contra-ataques, passa a frente em 12 a 11 e reequilibra as ações no set. O visitante se recupera no set e toma a vantagem novamente, pontuando no bloqueio e contando com erro no ataque do time de Bauru para ter 16 a 19 na reta final. O time de São José dos Campos usa sua parada na tentativa de reação do Sesi Bauru em bola de contra-ataque pra chegar no 21 a 22. O visitante conquista a virada de bola e conecta pontos em sequência, fechando em 21 a 25 com ponto de bloqueio.

O tie-break começa equilibrado, mas com pequena vantagem para o Viapol Vôlei São José, que coloca a diferença em dois pontos após erro na virada de bola do Sesi Bauru. O time da casa se recupera e tira a diferença após bloqueio de Guiga, empatando no 6 a 6. O visitante volta a conquistar o contra-ataque após a troca de quadra, faz 7 a 9 e força a primeira parada do Sesi Bauru no set desempate. O time de Bauru consegue o ponto de bloqueio para novamente empatar o placar em 12 a 12, na segunda parada do visitante. Os dois times trocam pontos e o Sesi Bauru chega a alcançar o ponto do jogo, mas para pela segunda vez após ponto em sequência do adversário para fecharem 15 a 16. O tie-break se estende, com trocas de match points entre os dois times, entrada de William que conquista um ponto de bloqueio para o Sesi Bauru, mas não é o suficiente para superar o adversário que fecha a partida em 22 a 24 em contra-ataque.