O Sesi Bauru se despediu da Superliga 25-26 em uma batalha de quase três horas de duração. O time de Bauru foi superado em 3 sets a 2 (20x25; 25x20; 25x21; 21x25; 22x24) pelo Viapol Vôlei São José, na 22ª e última rodada da liga nacional. A partida foi disputada na noite dessa sexta-feira, 27, na Arena Paulo Skaf.
Mesmo com o resultado, o Sesi Bauru segue na nona colocação ao final do returno, com 27 pontos em nove vitórias e 13 derrotas.
Ao final da partida, Bruno foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Vaccari foi o maior pontuador do Sesi Bauru no jogo, com 26 pontos, seguido por Éder, com 25.
O jogo
No último jogo da temporada, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Johan, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
O primeiro set começa com o Viapol Vôlei São José tendo sucesso nas passagens de saque e encontrando os primeiros pontos de bloqueio, criando quatro pontos de vantagem na primeira parada do Sesi Bauru. A parcial se equilibra com vantagem do visitante e o Sesi Bauru passa a ter sucesso nas viradas de bola, mas não encontra pontos de bloqueio para diminuir a vantagem. A virada de bola da equipe de São José dos Campos administra a diferença de cinco pontos até a reta final e, mesmo com o pedido de tempo, fecha em 20 a 25 no erro de saque do time de Bauru.
O segundo set é mais equilibrado, com os dois times tendo sucesso na virada de bola e o Sesi Bauru volta com Éder titular na vaga de oposto. A primeira vantagem é do Viapol Vôlei São José, pontuando no bloqueio e fazendo 11 a 14 na primeira parada do Sesi Bauru. O time da casa se recupera após a parada e passa a frente no placar, convertendo em contra-ataque de Éder e tendo 17 a 16 no placar. O Sesi Bauru pontua no bloqueio com Johan, abre 19 a 17 e força o primeiro tempo do Viapol Vôlei São José. O time da casa segura a vantagem na reta final, pontua novamente no bloqueio e faz 25 a 20 no erro de ataque adversário.
A terceira parcial é novamente equilibrada, mas o Sesi Bauru é mais agressivo nos saques e pontua no fundamento para tomar a liderança, abrindo 14 a 12 no erro de ataque adversário. O time de São José dos Campos aumenta a quantidade de erros e o Sesi Bauru se aproveita, aumentando em 18 a 14 no ace de Éder e forçando a segunda parada do Viapol Vôlei São José. O Sesi Bauru aumenta a pressão nos saques e chega em 22 a 16, mas vê o visitante crescer nos contra-ataques, conectando quatro pontos em sequência no 22 a 20. O Sesi Bauru recupera a virada de bola com Vaccari e, no bloqueio de Luiz Andrada, fecha no 25 a 21.
Precisando vencer para seguir vivo, o Viapol Vôlei São José abre o quarto set na vantagem, pontuando em contra-ataques e com o Sesi Bauru tendo dificuldade na sequência de saques, parando no 6 a 9. Com a parada, o time da casa cresce nos contra-ataques, passa a frente em 12 a 11 e reequilibra as ações no set. O visitante se recupera no set e toma a vantagem novamente, pontuando no bloqueio e contando com erro no ataque do time de Bauru para ter 16 a 19 na reta final. O time de São José dos Campos usa sua parada na tentativa de reação do Sesi Bauru em bola de contra-ataque pra chegar no 21 a 22. O visitante conquista a virada de bola e conecta pontos em sequência, fechando em 21 a 25 com ponto de bloqueio.
O tie-break começa equilibrado, mas com pequena vantagem para o Viapol Vôlei São José, que coloca a diferença em dois pontos após erro na virada de bola do Sesi Bauru. O time da casa se recupera e tira a diferença após bloqueio de Guiga, empatando no 6 a 6. O visitante volta a conquistar o contra-ataque após a troca de quadra, faz 7 a 9 e força a primeira parada do Sesi Bauru no set desempate. O time de Bauru consegue o ponto de bloqueio para novamente empatar o placar em 12 a 12, na segunda parada do visitante. Os dois times trocam pontos e o Sesi Bauru chega a alcançar o ponto do jogo, mas para pela segunda vez após ponto em sequência do adversário para fecharem 15 a 16. O tie-break se estende, com trocas de match points entre os dois times, entrada de William que conquista um ponto de bloqueio para o Sesi Bauru, mas não é o suficiente para superar o adversário que fecha a partida em 22 a 24 em contra-ataque.