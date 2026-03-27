Botucatu - A Operação Inquilinos, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) do Mato Grosso do Sul com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao pagamento de aluguéis de depósitos de droga cumpriu, nesta quinta-feira (26), mandado de busca em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade.
De acordo com a DIG, a ação foi deflagrada visando desestruturar a logística criminosa do transporte e venda de drogas entre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo e cumpriu mandados de busca na residência de suspeitos em ambas as regiões.
Em outubro de 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do MS identificou um depósito em uma casa residencial na cidade de Caarapó. No local, foram apreendidas duas caminhonetes com restrição criminal e quase quatro toneladas de maconha.
Naquela ocasião, nenhum suspeito foi localizado. As diligências de investigação prosseguiram pela Defron e foi identificado que o imóvel era alugado e que pelo menos três pessoas efetuaram os pagamentos- duas mulheres, de 34 e 27 anos, e um homem de 32 anos, morador de Botucatu.
Diante desse cenário e de outras informações de investigação, a Polícia Civil concluiu que o grupo estava coordenado e organizado para o tráfico de drogas. Assim, foi representada pela busca e apreensão dos suspeitos identificados com o objetivo de obter mais informações para o esclarecimento dos fatos.
Durante o cumprimento dos mandados, na residência de um dos alvos, na cidade de Caarapó/MS, foi apreendia uma arma de fogo de calibre 9mm, com numeração raspada, acompanhada de 50 munições. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.
Além da DIG de Botucatu, a operação também contou com o apoio do DOF e da Delegacia de Polícia de Caarapó. As investigações prosseguem visando ao completo esclarecimento dos fatos e à identificação de todos os integrantes da organização criminosa.