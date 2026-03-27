Botucatu - A Operação Inquilinos, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) do Mato Grosso do Sul com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao pagamento de aluguéis de depósitos de droga cumpriu, nesta quinta-feira (26), mandado de busca em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade.

De acordo com a DIG, a ação foi deflagrada visando desestruturar a logística criminosa do transporte e venda de drogas entre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo e cumpriu mandados de busca na residência de suspeitos em ambas as regiões.

Em outubro de 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do MS identificou um depósito em uma casa residencial na cidade de Caarapó. No local, foram apreendidas duas caminhonetes com restrição criminal e quase quatro toneladas de maconha.