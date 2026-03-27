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Boraceia promove Torneio de Pesca Esportiva neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os três primeiros colocados na modalidade pesca de barranco, com vara de bambu ou telescópica (maior peixe), receberão troféus e premiações em dinheiro
Os três primeiros colocados na modalidade pesca de barranco, com vara de bambu ou telescópica (maior peixe), receberão troféus e premiações em dinheiro

Boraceia - A Prefeitura de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) promove neste sábado (28), no Parque do Tietê, nas proximidades da balsa, a 4.ª edição do Torneio de Pesca Esportiva do município, considerado o maior evento da modalidade na região.

A competição terá início às 7h. No local, a partir das 10h, haverá feira, exposições e praça de alimentação, além de shows com Jair Neto & Jean (12h) e Ed Cesar & Ary (15h). O encerramento está previsto para as 18h, com premiação e sorteios.

Os três primeiros colocados na modalidade pesca de barranco, com vara de bambu ou telescópica (maior peixe), receberão troféus e premiações em dinheiro nos valores de R$ 400,00 (1.º lugar), R$ 300,00 (2.º lugar) e R$ 200,00 (3.º lugar).

Os três vencedores nas categorias com barcos e caiaques também receberão prêmios, respectivamente, nos valores de R$ 1,5 mil, R$ 1,2 mil e R$ 800,00. Inscrições pelo (11) 96538-7202. Para a categoria barranco, a inscrição será feita no local.

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