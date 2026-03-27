A Polícia Federal (PF) de Bauru prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (27), no município de Avaré, um jovem no momento em que recebia encomenda postal contendo cédulas falsas. A ação foi realizada em conjunto com os Correios e a Polícia Militar (PM).

Foram apreendidas 10 cédulas falsas de R$ 100,00, todas com a mesma numeração de série. O destinatário foi levado à Delegacia da PF em Bauru, onde foi indiciado pelo crime de moeda falsa e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com a PF, a falsificação de moeda é crime contra a fé pública, com pena prevista de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa, para quem compra, vende, troca, cede, guarda ou coloca em circulação cédulas falsas.