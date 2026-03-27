Lençóis Paulista - Operação conjunta realizada pelas forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) em uma adega no Núcleo Habitacional João Zillo resultou, no fim da tarde desta quinta-feira (26), na apreensão de 124 pinos com cocaína e R$ 918,00 em dinheiro. O proprietário, de 37 anos, foi preso em flagrante por tráfico.

Segundo o registro policial, denúncias, inclusive de familiares de usuários, levaram a Polícia Civil a iniciar investigações sobre o comércio ilegal no estabelecimento. Nesta quinta, policiais civis, militares e guardas civis municipais cumpriram mandado de busca na adega e em uma residência na frente, onde moram os pais do investigado.

Na casa, nada de ilegal foi encontrado. Já no comércio, as equipes localizaram um pote em cima de um balcão onde estavam os pinos com cocaína, além do dinheiro e de um caderno com anotações sobre as vendas feitas. O suspeito tentou fugir, mas acabou detido e foi autuado em flagrante por tráfico, ficando à disposição da Justiça.