27 de março de 2026
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EM LENÇÓIS PAULISTA

Maravilhoso Camarote oferece open bar Premium na Facilpa 2026

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Maravilhoso Camarote segue com vendas abertas para a Facilpa 2026; entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos
Maravilhoso Camarote segue com vendas abertas para a Facilpa 2026; entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos

Lençóis Paulista - Com a aproximação da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que será realizada entre os dias 24 de abril e 3 de maio, a procura por um espaço diferenciado para acompanhar o rodeio em touros e cavalos e os shows com os maiores artistas do Brasil aumenta. E, neste momento, o único camarote disponível é o Maravilhoso Camarote, que conta com o serviço de open bar de bebidas Premium e visão privilegiada do palco onde estarão presentes os maiores artistas do Brasil.

Ao todo, são sete shows disponíveis no Maravilhoso Camarote, com entrada permitida somente para maiores de 18 anos. Além de bebidas Premium, o local ainda tem área de descanso, banheiro privativo, espaço de alimentação exclusivo, espaço beleza (beauty center), com serviço de cabelo, maquiagem e massagem para dar aquele up no visual, e muito mais. A estrutura oferece conforto ao público, com mobiliário completo e decoração especial. Quem adquire o Maravilhoso Camarote ainda tem acesso à Área VIP e à balada do camarote corporativo após o show principal.

"Muita gente vem me perguntar dos camarotes corporativos, que já estão esgotados. O Maravilhoso Camarote é o único à disposição para compra neste momento, e leva uma experiência diferenciada de open bar e comodidade para quem opta por assistir ao rodeio e ao show de uma maneira mais confortável. Fica aqui o recado: garanta já o seu convite antecipado do Maravilhoso Camarote, pois as vendas estão a todo vapor e os lugares são limitados", destaca Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela.

A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com a produção da Organização Estrela.

Serviço

Facilpa 2026

De 24 de abril a 03 de maio

No Recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista

Venda de ingressos para Área VIP e Maravilhoso Camarote open bar pelo site www.facilpa.com.br, ou nos pontos físicos em Lençóis Paulista (Acilpa, 2 lojas do Jaú Serve Supermercados e Associação dos Servidores Públicos)

Camarotes coorporativos: esgotados

Área VIP: disponível

Maravilhoso Camarote: disponível

Shows disponíveis para o Maravilhoso Camarote

24 de abril

Henrique e Juliano

25 de abril

Lauana Prado

26 de abril

Matheus e Kauan

30 de abril

Pedro Sampaio

01 de maio

Ana Castela

02 de maio

Gustavo Mioto

03 de maio

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