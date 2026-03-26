O entupimento de uma rede de esgoto provocou um grande vazamento na quadra 13 da avenida Nações Unidas, em Bauru, na manhã desta quinta-feira (26), chamando a atenção de motoristas e pedestres que passaram pelo local. O problema gerou mau cheiro e acúmulo de água escura na via, além de mobilizar equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE), que atuam desde as primeiras horas do dia para realizar o desentupimento e conter os danos.

Também participam dos trabalhos relacionados aos impactos das chuvas equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Administrações Regionais (Sear), de Meio Ambiente (Semma) e de Infraestrutura (Obras). A Prefeitura de Bauru e o DAE recomendam que os motoristas redobrem a atenção e tenham paciência no trânsito nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM

Bauru passa por limpeza após destruição na Nações; VÍDEO

Chuva arrasta carros e deixa Vitória Régia debaixo d'água; VÍDEO