Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Patrulha Maria da Penha, conseguiu impedir que uma mulher fosse morta pelo companheiro por enforcamento, na noite desta quinta-feira (26), em um imóvel na região da Chácara dos Pinheiros. O suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

De acordo com registro policial, a GCM foi acionada por vizinhos, que relataram gritos vindos do interior da residência do casal e disseram que o homem estava trancado no banheiro com a mulher tentando matá-la. Quando a equipe chegou, ouviu pedidos de socorro e frases como "ele vai me matar".

Os guardas entraram rapidamente na casa e, como o suspeito não obedeceu a ordem para abrir a porta, arrombaram a mesma e se depararam com ele asfixiando a vítima. Conforme o registro policial, a mulher apresentava sinais de sufocamento, como rosto avermelhado, e não conseguia reagir.