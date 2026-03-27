Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Patrulha Maria da Penha, conseguiu impedir que uma mulher fosse morta pelo companheiro por enforcamento, na noite desta quinta-feira (26), em um imóvel na região da Chácara dos Pinheiros. O suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
De acordo com registro policial, a GCM foi acionada por vizinhos, que relataram gritos vindos do interior da residência do casal e disseram que o homem estava trancado no banheiro com a mulher tentando matá-la. Quando a equipe chegou, ouviu pedidos de socorro e frases como "ele vai me matar".
Os guardas entraram rapidamente na casa e, como o suspeito não obedeceu a ordem para abrir a porta, arrombaram a mesma e se depararam com ele asfixiando a vítima. Conforme o registro policial, a mulher apresentava sinais de sufocamento, como rosto avermelhado, e não conseguia reagir.
Em um primeiro momento, o agressor desobedeceu ordem dada para soltar a companheira, mas acabou se rendendo ao visualizar a arma de incapacitação neuromuscular usada pela GCM. Ele foi contido e preso em flagrante e a vítima, com dificuldades para respirar, foi levada ao Pronto-Socorro (PS).
Na unidade, equipe médica constatou que ela tinha hematomas nas regiões do pescoço e pernas. Segundo o relato da mulher, a discussão com seu companheiro, que seria praticante de artes marciais, começou quando ela disse que pretendia retomar os estudos com o objetivo de cursar uma faculdade.
As ofensas verbais evoluíram para puxões de cabelo, socos e chutes, além de ameaças com um facão e tentativa de enforcamento. O suspeito também teria agredido uma gata de estimação da vítima com um taco de beisebol. Ele foi conduzido ao plantão policial e autuado pelos crimes de injúria, ameaça, violência doméstica, maus-tratos a animais, lesão corporal e tentativa de feminicídio.