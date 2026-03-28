PPP da iluminação

A Prefeitura de Bauru lançou nesta sexta-feira (27) o programa ‘Bauru + Iluminada’, com a assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. É o maior investimento da história do município na modernização do setor, com a substituição de todas as lâmpadas convencionais por tecnologia LED. A assinatura ocorreu no Gabinete da Prefeitura de Bauru, com a presença da prefeita Suéllen Rosim (PSD), representantes do consórcio Luz de Bauru SPI — vencedor da licitação, além de secretários municipais e vereadores. Leia no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2970205/bauru-e-regiao/2026/03/bauru-inicia-o-maior-investimento-em-modernizacao-da-iluminacao

Esgoto homologado

A Prefeitura de Bauru publicou em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (27) a homologação da licitação de concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa. O Consórcio Saneamento Bauru foi o vencedor da licitação, com o maior desconto sobre o valor máximo e qualificação técnica. O fator foi de 0,62. Portanto, um desconto de 38% sobre a tarifa de esgoto que será praticada após a conclusão da ETE. O consórcio deverá assinar contrato nos próximos dias. Leia mais no link Governo homologa Consórcio Saneamento Bauru para tratar o esgoto



Nome novo na política

Bauru e região conheceram nesta sexta-feira o pré-candidato a deputado federal Nelson Dabus (PSDB), sobrinho-neto do saudoso ex-deputado estadual Abrahim Dabus e sobrinho do atual deputado estadual Ricardo Madalena (PL). Trata-se de um jovem médico de 29 anos que propõe ao eleitorado renovação e o resgate da ética na política, segundo disse no programa Café com Política.

Na centro/direita

Nelson Dabus falou sobre suas ideias para algumas áreas sensíveis à sociedade, como a saúde, segurança e educação, além da logística e desenvolvimento. Do ponto de vista ideológico, se coloca como alguém de centro/direita. Ainda não definiu sua preferência quanto à disputa presidencial. Apenas garantiu que não vota em Lula. Mas espera a consolidação dos candidatos à direita para definir seu voto. Para assistir à entrevista, basta acessar a conta e página do JC/JCNET no Youtube e no Facebook. Ou acessar diretamente no JCNET.