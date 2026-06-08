Um grupo de oito vereadores protocolou nesta segunda-feira (8) um pedido de abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a contratação, a execução e a fiscalização do novo sistema de estacionamento rotativo de Bauru. O foco da apuração é o Contrato Administrativo nº 010/2026, firmado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) e o Consórcio Bauru Park, responsável pela implantação da nova Área Azul no município.

O contrato, assinado em 27 de fevereiro deste ano, possui valor global estimado em R$ 14,34 milhões e vigência de 60 meses. O acordo prevê a locação e manutenção de uma plataforma integrada de gestão do estacionamento rotativo, incluindo parquímetros multivaga e veículos equipados com sistemas de leitura automatizada de placas e análise inteligente de imagens.

Segundo o requerimento apresentado à Presidência da Câmara, os parlamentares alegam haver pontos que demandam fiscalização mais aprofundada em razão do impacto financeiro, operacional e tecnológico do contrato. O pedido de investigação foi subscrito pelos vereadores Estela Almagro, Edimilson Marinho da Silva Júnior (Jr. Lokadora), Júlio César Aparecido de Souza, Márcio Teixeira, José Roberto Segalla, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Emerson Pereira Batista (Construtor) e Hélio Venâncio Ferreira (Cabo Helinho).