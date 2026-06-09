Piratininga - O motociclista Wellington Augusto da Silva Correa, 26 anos, não resistiu aos graves ferimentos decorrentes de uma colisão com um carro ocorrida na última sexta-feira (5), na rodovia Elias Miguel Maluf, a Bauru-Piratininga, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), e morreu na noite de domingo (7), no Hospital de Base (HB) de Bauru. O corpo dele foi sepultado nesta segunda-feira (8), às 17h, no Cemitério Municipal de Piratininga.

O acidente ocorreu por volta das 7h, no quilômetro 2 mais 500 metros da rodovia, no sentido Piratininga-Bauru. Por razões a serem esclarecidas, a moto conduzida pelo jovem atingiu a traseira de um automóvel. Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura exposta no fêmur esquerdo e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru.

Posteriormente, foi transferido para o HB, onde passou por cirurgia de urgência e permaneceu sob cuidados intensivos por dois dias. Durante a internação, o quadro de saúde de Wellington se agravou e, no domingo à noite, ele acabou não resistindo. As circunstâncias do acidente, que foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, serão investigadas pela Polícia Civil.