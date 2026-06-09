10 de junho de 2026
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“ONDE ESTÁ CÁSSIO?”

Desaparecido: Águia auxilia buscas e angústia aumenta após 4 dias

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Helicóptero Águia, Canil da PM e Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas por Cássio de Moraes
Helicóptero Águia, Canil da PM e Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas por Cássio de Moraes

O Helicóptero Águia da Polícia Militar, o Canil da PM e o Corpo de Bombeiros iniciaram auxílio nas buscas pelo idoso de 65 anos que está desaparecido há 4 dias no município de Avaí (a 39 quilômetros de Bauru). Cássio de Moraes é aposentado e foi visto pela última vez, segundo pessoas próximas da família, na manhã de sexta-feira (5), na rua Doutor Osvaldo Cruz, situada próxima a um campo de futebol da cidade.

Desde então, conforme o JCNET vem noticiando, familiares de Cássio fazem buscas presenciais naquela região e solicitam ajuda nas redes sociais. Os parentes registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento no sábado (6), depois de procurá-lo em todas as áreas que ele costumava frequentar, inclusive unidades de saúde.

Ele saiu de casa sem celular e documentos pessoais. A Polícia Civil apura o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Cássio pode telefonar para o número 190 da Polícia Militar.

Cássio de Moraes, 65 anos
Cássio de Moraes, 65 anos

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