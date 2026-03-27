A Prefeitura de Bauru publicou em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (27) a homologação da licitação de concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa. Conforme o JCNET antecipou em 19 de março, o consórcio Saneamento Bauru foi o vencedor da licitação, com o maior desconto sobre o valor máximo e qualificação técnica. O fator foi de 0,62. Portanto, um desconto de 38% sobre a tarifa de esgoto que será praticada após a conclusão da ETE. O consórcio deverá assinar contrato nos próximos dias.

A retomada das obras da ETE deve ocorrer até o início do segundo semestre, com previsão de conclusão até 2028. O consórcio será o responsável, por 30 anos, pela operação e manutenção da ETE e de todo o sistema de esgotamento sanitário do município.

Outra obrigação do consórcio será a obra de drenagem da avenida Nações Unidas, que sofre há décadas com enchentes, mas somente a partir do sexto ano de contrato.