Policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores foram homenageados nesta quinta-feira (26), na Câmara Municipal de Bauru, com uma moção de aplausos pela atuação em uma ocorrência no Terminal Rodoviário da cidade. O reconhecimento foi concedido pelo trabalho rápido e coordenado que evitou consequências ainda mais graves durante ataque a um casal de idosos registrado em dezembro de 2025.
A homenagem destacou especialmente o 3º sargento PM Edinaldo Antônio Maciel e o cabo PM Fabio Antonio Pacheco Godoy. A moção foi proposta pelo vereador Cabo Helinho (PL) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares.
O caso ocorreu na manhã do dia 2 de dezembro de 2025, quando um homem de 57 anos atacou com uma faca do tipo desossa sua ex-namorada, de 71 anos, e o atual companheiro dela, de 78 anos, dentro do Terminal Rodoviário de Bauru. O agressor feriu as duas vítimas durante o ataque.
A ação só foi interrompida após um policial militar de folga, que estava no local em trajes civis, disparar contra o braço do suspeito. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.
Durante a cerimônia de homenagem, representantes da Polícia Militar destacaram a atuação técnica e o preparo dos policiais envolvidos e ressaltaram a importância da atuação rápida das forças de segurança em situações de risco à população. Ao final, uma das vítimas do ataque, Pedro Lyra Millian, agradeceu aos agentes pela ação que salvou a vida dele e da esposa.