Policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores foram homenageados nesta quinta-feira (26), na Câmara Municipal de Bauru, com uma moção de aplausos pela atuação em uma ocorrência no Terminal Rodoviário da cidade. O reconhecimento foi concedido pelo trabalho rápido e coordenado que evitou consequências ainda mais graves durante ataque a um casal de idosos registrado em dezembro de 2025.

A homenagem destacou especialmente o 3º sargento PM Edinaldo Antônio Maciel e o cabo PM Fabio Antonio Pacheco Godoy. A moção foi proposta pelo vereador Cabo Helinho (PL) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

O caso ocorreu na manhã do dia 2 de dezembro de 2025, quando um homem de 57 anos atacou com uma faca do tipo desossa sua ex-namorada, de 71 anos, e o atual companheiro dela, de 78 anos, dentro do Terminal Rodoviário de Bauru. O agressor feriu as duas vítimas durante o ataque.