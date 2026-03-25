Durante a forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25), um idoso foi surpreendido pela correnteza na avenida Nações Unidas e resgatado por populares em frente ao Terminal Rodoviário.

Imagens recebidas pela redação mostram o homem sendo puxado por um grupo de pessoas pela grade lateral da rodoviária. No momento do resgate, a avenida estava completamente tomada pela água.

O idoso, que carregava uma mochila e uma sacola, aparenta ter dificuldades para subir na mureta e uma das pessoas pula a grade e o segura pelas pernas para que ele seja puxado e colocado em segurança.