26 de março de 2026
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CORRENTE DO BEM

Bauru: vídeo mostra resgate dramático de idoso na Nações Unidas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/redes sociais
O idoso, que carregava uma mochila e uma sacola, aparenta ter dificuldades para subir na mureta e uma das pessoas pula a grade e o segura pelas pernas para que ele seja puxado e colocado em segurança
O idoso, que carregava uma mochila e uma sacola, aparenta ter dificuldades para subir na mureta e uma das pessoas pula a grade e o segura pelas pernas para que ele seja puxado e colocado em segurança

Durante a forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25), um idoso foi surpreendido pela correnteza na avenida Nações Unidas e resgatado por populares em frente ao Terminal Rodoviário.

Imagens recebidas pela redação mostram o homem sendo puxado por um grupo de pessoas pela grade lateral da rodoviária. No momento do resgate, a avenida estava completamente tomada pela água.

O idoso, que carregava uma mochila e uma sacola, aparenta ter dificuldades para subir na mureta e uma das pessoas pula a grade e o segura pelas pernas para que ele seja puxado e colocado em segurança.

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