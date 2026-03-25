Após o temporal de 40 minutos que desabou sobre Bauru no final da tarde e começo da noite desta terça-feira (25), durante rescaldo, populares ficaram abismados com a cena de uma motocicleta literalmente 'enterrada' sob placas de asfalto na avenida Nações Unidas, na altura do Teatro Municipal, na quadra 6. Veja o vídeo.
O vereador Markinho Souza (MDB) passou pelo local algum tempo depois, quando a moto já estava removida. Após conversar com o proprietário, que usa o veículo para o trabalho, o parlamentar postou em sua conta do Instagram uma campanha para doações visando ajudar o trabalhador a recuperar o prejuízo. Quem quiser colaborar pode fazê-lo pelo PIX: (14) 998142075, no nome de Ângelo Alves da Silva Souza.