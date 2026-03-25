26 de março de 2026
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Teto de academia em Bauru desaba após forte chuva, VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Em publicação feita nas redes sociais, a academia informou que a queda do teto ocorreu em razão do estouro de um cano de captação de água e que as aulas foram temporariamente suspensas
Em publicação feita nas redes sociais, a academia informou que a queda do teto ocorreu em razão do estouro de um cano de captação de água e que as aulas foram temporariamente suspensas

A forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25) durante 40 minutos causou alagamentos em diversas ruas e avenidas e provocou a queda do teto da academia SkyFit City Towers, localizada em um edifício na quadra 29 da rua Gustavo Maciel, no Jardim Estoril IV.

Em publicação feita nas redes sociais, a academia informou que a queda do teto ocorreu em razão do estouro de um cano de captação de água e que as aulas foram temporariamente suspensas.

Ainda segundo a publicação, todos os alunos podem utilizar a estrutura da unidade do grupo localizada no Parque Vista Alegre. Apesar dos estragos, não há relatos de feridos.

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