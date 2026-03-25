A forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25) arrastou veículos na avenida Nações Unidas, na altura do Teatro Municipal, e na rua Joaquim da Silva Martha. O anfiteatro do Parque Vitória Régia também ficou debaixo d'água.

Imagens recebidas pela redação mostram a força da água durante a tempestade. Também foram registrados pontos de alagamento sob o viaduto da Fepasa, na Nações Unidas; na avenida Comendador José da Silva Martha e na avenida Cruzeiro do Sul.

Em frente ao Teatro Municipal, placas de asfalto foram arrancadas pela enxurrada. O Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro, também ficou alagado e, em algumas ruas transversais, motocicletas que estavam estacionadas foram derrubadas.