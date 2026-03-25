A forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25) arrastou veículos na avenida Nações Unidas, na altura do Teatro Municipal, e na rua Joaquim da Silva Martha. O anfiteatro do Parque Vitória Régia também ficou debaixo d'água.
Imagens recebidas pela redação mostram a força da água durante a tempestade. Também foram registrados pontos de alagamento sob o viaduto da Fepasa, na Nações Unidas; na avenida Comendador José da Silva Martha e na avenida Cruzeiro do Sul.
Em frente ao Teatro Municipal, placas de asfalto foram arrancadas pela enxurrada. O Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro, também ficou alagado e, em algumas ruas transversais, motocicletas que estavam estacionadas foram derrubadas.
Também foram registrados resgates de motoristas e pedestres que foram surpreendidos pelos alagamentos em diversos pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de feridos.
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que já acionou equipes de várias secretarias para atender as ocorrências da chuva registrada nesta quarta-feira (25). "As equipes das Secretarias de Infraestrutura, de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) vão percorrer nas próximas horas os pontos que registraram alagamentos, quedas de árvores ou galhos para a limpeza", declarou.
Segundo o Executivo, a força da água levou o asfalto da avenida Nações Unidas, no quarteirão 8. O serviço de reparo deve ter início nesta quinta-feira (26), se as condições climáticas permitirem. A Secretaria de Assistência Social está com equipe de prontidão, caso alguma família fique desalojada devido a interdições de imóveis.
O volume de chuva foi bastante elevado, em um curto período, o que provocou alagamentos nas avenidas Nações Unidas e Nuno de Assis. A feira livre do Parque Vitória Régia precisou ser cancelada. A Defesa Civil acompanha os serviços, e orienta que a população permaneça em ambientes seguros.