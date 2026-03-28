O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu cortar a Selic, taxa básica de juro, em 0,25 ponto percentual (p.p.) para 14,75% ao ano, em sua segunda reunião de 2026. Esta foi a primeira diminuição da Selic desde maio de 2024, ou seja, em quase dois anos.

O que disse o Copom

O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros para 14,75% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo.