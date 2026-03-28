O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu cortar a Selic, taxa básica de juro, em 0,25 ponto percentual (p.p.) para 14,75% ao ano, em sua segunda reunião de 2026. Esta foi a primeira diminuição da Selic desde maio de 2024, ou seja, em quase dois anos.
O que disse o Copom
O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros para 14,75% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo.
Juros mantidos nos EUA
O Federal Reserve (Fed) decidiu manter a taxa de juros inalterada no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano. Esta foi a segunda pausa consecutiva no ciclo de juros em 2026, uma decisão que já era amplamente esperada pelo mercado financeiro.
Diferencial de juros
Com a decisão dos juros no Brasil e dos Estados Unidos (redução no Brasil e manutenção nos Estados Unidos) o diferencial de juros continua favorável ao Brasil e só não terá maior impacto na cotação do dólar (queda na cotação) em função do conflito entre Estados Unidos e Irã.
Como economizar na compra de ovos de Páscoa
Para economizar na compra de ovos de Páscoa, a estratégia principal é fugir do formato tradicional de ovo em grandes redes, onde o preço por quilo chega a ser 2,4 vezes maior do que o de barras de chocolate da mesma marca.
Aqui estão as melhores formas
de reduzir os gastos
Substitua o formato, não o chocolate. Barras e caixas de bombom: optar por barras de chocolate ou caixas de bombom pode gerar uma economia superior a 75% em relação ao peso equivalente em ovos. Cestas personalizadas: monte sua própria cesta com itens variados (bombons, cookies, biscoitos decorados e pequenos mimos). Isso costuma ser mais barato e visualmente mais impactante do que um único ovo industrializado.
Estratégias de Compra
Pesquise e compare: o mesmo produto pode ter variações de preço de até três vezes entre diferentes estabelecimentos. Utilize sites de comparação e fique atento a encartes de supermercados. Aproveite promoções antecipadas: muitos supermercados oferecem descontos progressivos ou promoções do tipo "leve 3, pague 2" na segunda quinzena de março. Pós-Páscoa: Se a data exata não for crucial, os preços despencam logo após o feriado. Itens que custavam R$ 30,00 ou menos na segunda-feira seguinte.
Alternativas artesanais e caseiras
Ovos de colher caseiros: fazer o próprio ovo permite controlar a qualidade e o custo dos ingredientes. Usar formas de silicone de três partes facilita o processo para iniciantes. Mini ovos: produzir ou comprar versões menores (mini ovos) é uma tendência que rende mais unidades para presentear gastando menos. Pequenos produtores: comprar de artesãos locais pode oferecer uma melhor relação custo-benefício em termos de qualidade e recheio comparado aos ovos de prateleira.
Planejamento Financeiro
Defina um teto de gastos: estabeleça um valor máximo antes de ir às compras para evitar gastos impulsivos diante das gôndolas decoradas. Lista de presenteados: liste exatamente quem você pretende presentear para focar as compras e evitar "lembrancinhas" de última hora que saem caro.
Mude já, mude para melhor!
Os justos terão o reconhecimento de seu valor. Mude já, mude para melhor!