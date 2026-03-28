Criar uma produção com propósito não é sobre seguir tendências, é sobre construir uma narrativa. A construção desse look foi pensado do início ao fim. Desde a escolha do tecido até o desenho da modelagem, tudo carrega intenção. Cada detalhe conversa entre si para sustentar uma imagem coerente, sofisticada e consciente.

Nas costas, o colar em tom grafite ganha nova função. Deixa de ser apenas um acessório e assume protagonismo. Ele transforma o olhar, cria surpresa e conduz a leitura do look de uma forma nada óbvia.

Na frente, o duo de colares em camadas equilibra presença e leveza. Enquanto a peça mais curta estrutura, a mais delicada alonga, criando camadas suaves que trazem profundidade sem competir.