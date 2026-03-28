Você sabe bem bem que o sol sem proteção é inimigo da boa saúde da pele, sendo um dos principais complicadores quando a gente pensa no envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele.
Mas ainda há dois elementos que podem danificar sua pele e a gente até esquece deles no dia a dia: a luz azul, vinda dos eletrônicos,
Continue lendo para saber mais detalhes!
Luz azul e os efeitos cumulativos
O que é a luz azul
Também chamada de luz visível de alta energia, ela vem de duas principais fontes:
Natural: o sol é a maior fonte de luz azul (inclusive em dias nublados).
Artificial: telas de celulares, computadores, tablets, TVs, lâmpadas de LED e fluorescentes.
Mesmo vinda do sol, ela não causa queimadura solar como a radiação UV, o que contribuiu por muito tempo para a falsa ideia de que ela seria inofensiva. Hoje, a gente já sabe que seus efeitos cumulativos na pele são relevantes.
Isso significa que a luz azul penetra mais profundamente que os raios UVB, alcançando a derme, onde estão fibroblastos, colágeno e elastina. Seu principal mecanismo de dano é a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), levando ao chamado estresse oxidativo.
Esse processo desencadeia:
1. Hiperpigmentação
É um dos efeitos mais conhecidos, pois a luz azul estimula diretamente os melanócitos, pode agravar melasma e manchas pós-inflamatórias. A pigmentação induzida pela luz azul tende a ser mais intensa e duradoura do que aquela causada apenas por UV.
2. Envelhecimento precoce (fotoenvelhecimento)
O estresse oxidativo provocado pela luz azul reduz a produção de colágeno, aumenta sua degradação e contribui para flacidez, rugas finas e perda de viço.
3. Inflamação e piora de dermatoses
A exposição contínua a esse tipo de luz pode agravar acne, piorar rosácea e aumentar a sensibilidade cutânea em peles já reativas
4. Efeito cumulativo
Embora a quantidade emitida por telas seja muito menor que a solar, o problema está na exposição prolongada e diária, somada à exposição solar indireta ao longo da vida. É um processo silencioso, que vai piorando ano a ano sem os devidos cuidados.
Como você protege sua pele da luz azul?
Use protetores solares que ofereçam proteção contra luz visível, como os com óxido de ferro ou cor. Esses filtros ajudam a bloquear os comprimentos de onda responsáveis por hiperpigmentação e envelhecimento precoce. Além disso, o uso diário de antioxidantes tópicos, como vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico e niacinamida, reforça a defesa da pele.
Também é importante adotar hábitos que reduzam a exposição direta: manter uma distância adequada das telas, usar filtros de luz azul em computadores e celulares e reduzir o tempo contínuo diante de dispositivos.
Converse também com seu dermatologista para garantir que você está cumprindo todos os cuidados, ok?
E quanto à poluição?
A poluição afeta a pele de várias maneiras, principalmente por meio de partículas suspensas no ar, metais pesados e poluentes químicos, que geram estresse oxidativo.
Esse processo libera radicais livres, que danificam colágeno, elastina e lipídios da barreira cutânea, acelerando o envelhecimento precoce, promovendo perda de firmeza, rugas, manchas e sensibilidade, além de agravar condições inflamatórias como acne, rosácea e dermatite.
A poluição também pode obstruir os poros, interferindo na renovação celular e tornando a pele opaca e sem viço.
Quais os cuidados em relação à poluição?
Para se proteger, limpe bem a pele duas vezes ao dia — de manhã e à noite, com produtos suaves que removam partículas e impurezas sem agredir a barreira cutânea, além do sabonete pode incluir um tônico adstringente.
Use também antioxidantes tópicos (vitamina C, E, niacinamida, ácido ferúlico) para neutralizar os radicais livres, enquanto protetores solares formam uma barreira contra poluentes e raios UV, que potencializam os danos. Além disso, sempre que possível evite áreas com poluição intensa.
E, claro, mantenha visitas frequentes ao dermatologista. Assim, você garante que está com tudo em dia!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027