Você sabe bem bem que o sol sem proteção é inimigo da boa saúde da pele, sendo um dos principais complicadores quando a gente pensa no envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele.

Mas ainda há dois elementos que podem danificar sua pele e a gente até esquece deles no dia a dia: a luz azul, vinda dos eletrônicos,

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