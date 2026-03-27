Dezenas de estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru realizaram, na tarde desta quinta-feira (26), um protesto por melhores condições de permanência estudantil. O ato seguiu até o Grupo Administrativo do Câmpus (GAC), com reivindicações como o aumento da oferta de refeições no Restaurante Universitário (RU), a antecipação de auxílios, a ampliação do orçamento e a contratação de profissionais de assistência.

Segundo a estudante de Jornalismo Maria Clara Buchalla, parte dos alunos enfrenta dificuldades para se manter na universidade devido à insuficiência das políticas de permanência. Entre os principais problemas apontados estão a limitação no número de refeições e os atrasos nos auxílios estudantis.

O câmpus reúne mais de 6 mil estudantes, mas oferece cerca de 700 almoços e 800 jantares por dia. “Mesmo após a ampliação da cozinha em 2025, que elevou a oferta de 1.300 para 1.500 refeições diárias, o número ainda é insuficiente”, afirma a estudante. Com a chegada de novos alunos, segundo ela, as vagas se esgotam rapidamente, deixando parte dos veteranos sem acesso ao RU.