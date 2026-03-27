O vereador Junior Rodrigues (PSD), que atuou diretamente na articulação para aprovação da PPP da Iluminação enquanto líder de governo municipal e, posteriormente, como presidente da Câmara Municipal de Bauru, defende que os investimentos iniciais devem priorizar bairros que masi necessitam de iluminação pública, principalmente aqueles em que a criminalidade é maior. A Prefeitura de Bauru realizou nesta sexta-feira (27) o lançamento do programa “Bauru + Iluminada”, com a assinatura do contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública. O projeto prevê a modernização completa da rede com tecnologia LED, ampliação dos pontos de luz e implantação de sistema inteligente de gestão.

“É muito bom ver a coisa acontecer. Na liderança, ajudei a resolver os problemas que haviam sido apontados no rito do processo, com muitas reuniões de alinhamento, inclusive no Ministério Público. Como presidente, eu conduzi a votação do projeto. Foi um trabalho muito intenso”, afirma o parlamentar. Já na fase da consulta pública da PPP, Junior apresentou propostas para que o cronograma de implantação comece pelos bairros que ainda não contam com infraestrutura de iluminação pública, uma das demandas mais recorrentes levadas ao seu gabinete, além de regiões com maiores índices de criminalidade.

Segundo Rodrigues, a nova etapa exige atenção à forma como o projeto será colocado em prática. “A gente está falando de uma conquista importante, mas agora o mais decisivo é como isso vai chegar na ponta. Tem bairros que ainda vivem no escuro e regiões onde a iluminação impacta diretamente na segurança. São anos e anos de espera. É por aí que precisa começar”, afirma.