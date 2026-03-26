Torrinha - Após um mês de obras, a Eixo SP concluiu, nesta quarta-feira (25), a recuperação das erosões identificadas no trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Torrinha e Santa Maria da Serra, e liberou a via para o tráfego. A rodovia havia sido interditada totalmente em 25 de fevereiro após chuvas intensas danificarem a pista e colocarem em risco a segurança dos motoristas.

Ao longo das obras, as equipes da concessionária identificaram e recuperaram três pontos de erosão, nos quilômetros 232, 233 e 236. Para a execução dos trabalhos, a Eixo SP mobilizou 80 colaboradores, além de 15 equipamentos.

De acordo com a concessionária, o prazo foi estendido em razão de novas chuvas que atingiram a região por praticamente uma semana durante o período de interdição, inviabilizando temporariamente a execução e conclusão da obra.