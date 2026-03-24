A Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), prendeu, nesta terça-feira (24), um dos suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido na última sexta-feira (20), no Parque Jaraguá, em Bauru. Na ocasião, um homem de 26 anos foi executado a tiros na porta de casa. A motivação, segundo a polícia, seria vingança em relação a um crime ocorrido em 2023. O segundo suspeito, que cumpre pena no regime semiaberto e estava de saída temporária, é irmão do primeiro, e também teve a prisão decretada.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no dia do homicídio, a Polícia Militar (PM) foi acionada à tarde para atender ocorrência na rua Luciene Avallone. No endereço, a equipe se deparou com João Vitor Aparecido de Maria Reci caído na via pública, com perfurações causadas por disparos de pistola 9 milímetros na cabeça, braço e abdômen. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Após investigações e análise de imagens de câmeras de segurança, equipes da 3.ª DH apuraram que o autor dos disparos havia desembarcado de um GM Celta de cor preta e fugido de ré, em alta velocidade. A polícia descobriu ainda que a morte da vítima se tratava de uma vingança em razão de uma tentativa de homicídio ocorrida em novembro de 2023, que teve um familiar dela como autor e um dos irmãos como vítima.