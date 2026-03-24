Um adolescente de 17 anos foi baleado, no início da manhã desta terça-feira (24), durante confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internado. Além de um revólver, que teria sido apontado para os policiais, a PM apreendeu com o suspeito dezenas de porções de drogas e dinheiro.
De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 7h. Equipes da PM relataram que faziam uma incursão em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes quando o adolescente sacou uma arma ao avistar os policiais militares, e acabou atingido por um disparo na altura do quadril.
Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao PSC. Segundo a polícia, o jovem não corre risco de morte. Com ele, a PM informou que apreendeu um revólver de calibre 38, sem registro, carregado com seis cartuchos, dois deflagrados.
Dentro da mochila do adolescente, segundo a polícia, foram encontrados 379 pinos com cocaína, 413 porções de crack e R$ 497,00 em dinheiro. Durante a ocorrência, populares chegaram a arremessar pedras contra as equipes, mas a situação foi controlada com a chegada de viaturas de apoio.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde foi registrado boletim de ocorrência (BO) de lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial e ato infracional de tráfico de drogas. Após receber alta, o adolescente ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude.