As jogadoras do Somos Vôlei Bauru fazem sua estreia neste sábado (28) pela Liga de Bauru – competição que reúne equipes regionais da melhor idade. Em 2025, o projeto inclusivo foi campeão invicto nas faixas etárias de 58+ e 68+, além de vice com o elenco 45+.
Na Liga de Bauru, cada rodada ocorre com uma faixa etária específica. Para o sábado, no ginásio municipal Darcy César Improta (Jardim Colonial), estarão em quadra times do 58+ . A entrada é gratuita.
Às 8h30, a disputa inicial será entre Somos Vôlei Bauru e Atiba Bauru. Às 9h, Piratininga x Duartina. Às 9h30, Duartina x Atiba Bauru. Às 10h, Somos Vôlei Bauru x Piratininga. Às 10h30, Atiba Bauru x Piratininga. E, às 11h, Somos Vôlei Bauru x Duartina.
Outro torneio
O Somos Vôlei Bauru também participa da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado), da qual foi campeão geral invicto no ano passado pelo polo 10, que tem sede na cidade.
Na primeira etapa da Superliga em 2026, em 28 de fevereiro, o time do técnico Carlos Lenta venceu as três partidas que disputou no Improta. A próxima rodada está marcada para 18 de abril no mesmo local.
Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o Somos Vôlei Bauru também oferece escolinha gratuita e tem patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig; e apoio da Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Informações pelo (14) 99145-0691.